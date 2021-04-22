Türkiye kıyılarında artık nadir görülen Akdeniz fokları, uzun yıllar sonra ilk kez grup halinde görüntülendi. Görüntü, Akdeniz Koruma Derneği uzmanlarının mağaraya yerleştirdiği fotokapanla Ocak ayında kaydedildi.

Akdeniz Foku İzleme Programı, İçişleri, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının destekleri ile 2016'da hayata geçirildi.

Mağaralara fotokapanlar yerleştirildi

Muğla'dan Antalya'ya uzanan kıyı şeridinde, Akdeniz foklarının yaşam alanı olarak kullandıkları 14 kıyı mağarası koruma altına alındı. Bu mağaralara fotokapanlar yerleştirildi, foklar için kuru alan platformları oluşturuldu.

Akdeniz foklarının mağaralardaki platformları kullanmaya başladıkları tespit edildi.

Bilim insanlarını neslin devamı için de umutlandırdı

Muğla'daki bir mağarada, 2'si yavru, 3'ü yetişkin dişi olmak üzere 5 Akdeniz foku bir arada görüntülendi. Yavru ve yetişkinlerin oldukça sağlıklı olduğu gözlendi.

Görüntü, bilim insanlarını neslin devamı için de umutlandırdı. Nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının sayısının tüm dünyada 700 civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye kıyılarında ise 100 civarında Akdeniz foku yaşıyor.