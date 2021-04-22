Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, yılın ilk 3 ayında yapılan 7 bin 981 denetimde, 1012 işletmeye ceza uygulandı. Çevre kirliliğine sebep olan 117 işletmenin kapısına da kilit vuruldu.

En çok ceza Ankara'da "atık ve gürültü" kirliliğine kesildi

En çok çevre cezası, 19 milyon 729 bin lirayla başkentte uygulandı. Ankara'yı 9 milyon 849 bin lirayla İstanbul takip ederken, Antalya'da 7 milyon 649 bin lira, İzmir'de 3 milyon 596 bin lira ve Tekirdağ'da 2 milyon 367 bin lira çevre cezası kesildi.

Ankara'da en çok atık ve gürültü nedeniyle ceza verildi, İstanbul'da ağırlıklı olarak atık kirliliği, ÇED yönetmeliğine muhalefet ve hava kirliliği alanlarında cezai işlem uygulandı.

Su kirliliğinden 79 işletmeye 9 milyon 308 bin lira ceza

Hava kirliliğinden kaynaklanan denetimlerde, 63 idari işletmeye 3 milyon 919 bin lira cezai işlem uygulanırken, su kirliliğine sebep olduğu tespit edilen 79 işletmeye 9 milyon 308 bin lira ceza verildi.

Ayrıca atık kaynaklı çevre kirliliğine neden olanlara 32 milyon 614 bin lira, gürültü kirliliğiyle halkı rahatsız eden işletmelere 749 bin 440 lira, ÇED'den kaynaklanan çevre cezalarında 7 milyon 272 bin lira, toprağı kirletenlere 1 milyon 47 bin lira, anız yakanlara 362 bin lira, egzoz kirliliğine sebep olanlara da 219 bin 157 lira ceza kesildi.

Diğer çevre ihlalleri nedeniyle kesilen 7 milyon 113 bin liralık cezalar da olmak üzere toplam 62 milyon 603 bin lira yaptırım uygulandı.