Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batmanlı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Batman Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İl AFAD Müdürlüğü binasına asılan ayıcıklar ilgi odağı oldu. Etkinliğin ardından ayıcıklar, kırsalda yaşayan çocuklara dağıtılacak.
Batman'da İl AFAD Müdürlüğü binasına asılan ayıcıklar, özellikle çocukların dikkatini çekti.
Ayıcıklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Batman Belediyesince asıldı.
23 Nisan'da düzenlenecek etkinliğin ardından ayıcıklar, kırsalda yaşayan çocuklara dağıtılacak.
Haber: Şirin Yılmaz
Etiketler: 23 Nisan AFAD Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sıradaki Haber
Mersin'in tescilli lezzetleri iftar ve sahur sofralarından eksik olmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz