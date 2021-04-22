Yıllarca otobüs şoförlüğü yapan Cem Çınar, 2014’ten beri Şenpazar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Şenpazar sakinlerinin kültürel ve sosyal etkinliklere katılması için bir süre önce otobüs alınmasına karar verildi ve Türk siyasi tarihine geçen bir otobüs Şenpazar Belediyesinin envanterine katıldı. Çınar, bu ilginç hikayeyi şöyle anlattı:

“Bu aracı, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanlık sistemine geçmesinden dolayı kapatılan Başbakanlığın envanterinden aldık. Araç 2005 yılında, Başbakanlığın kullanması için Başbakanımıza tahsis edildi. 18 kişilik yolcu taşıma kapasitesi ve dinlenme salonu olan, toplantı salonu olan VIP bir araçtı. Üzerinde ses sistemi vardı. Bu araçla toplu açılışlarda halka hitap edildi.”

Aracın İstanbul’dan Şenpazar’a yolculuğunda eşlik ettiğimiz Çınar, otobüste bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, “Öncelikle Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ulaşarak bu aracı yeniden projelendirerek hayata kazandırdık. Biz bu aracı aldık ve sanayiye götürdük. Kendi imkânlarımızla 46 kişilik otobüs projesine çevirdik” dedi.

Kaptan koltuğuna kendisi geçti

Uzun yıllar otobüs şoförlüğü yaptığı icin bu konuda deneyimli olduğunu anlatan Çınar, “Turizm seyahatlerine yıllarımı verdim, anladığım bir dal, anladığım bir meslek. Küçük bir belediyeyiz biz. Dolayısıyla personel eksiğimiz var. Bu fedakârlığı yapıyoruz. Bizim işimiz sadece oturduğumuz yerden imza atmak değil, her zaman sahadayız” diye konuştu.

Çınar, pandemiden sonra yapılacak yolculuklarda bir yardımcı kaptanla birlikte otobüsün kaptanlığını yapmaya devam edeceğini söyledi.

“Benimle beraber Şenpazar Belediyesinin 15 personeli var. Maalesef bizim bu arabada istihdam edecek iki tane kaptan bütçemiz yok. Dolayısıyla mesleğim olması hasebiyle bütün belgelerim tamam. Belediye Meclisinden de alacağım yetkiyle inşallah bu aracın kaptanı ben olacağım.”

Çınar, “Kastamonu’yu görmemiş çocuklara, Ankara’yı görmemiş çocuklara, Anıtkabir’i görmemiş çocuklara bu otobüsü armağan edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti:

“Öncelikle bu otobüsle kültür gezileri yapmayı planlıyoruz. Sonrasında da mevsimine göre, havuz görmemiş çocuklara yüzme eğitimini aldırarak yüzme okuluna, kursa götürüp getireceğiz. Yine bu otobüsle Ilgaz’da kayak eğitimi almalarını sağlayacağız. Fırsat bulursak da yetişkin bireylerimize özel günlerde, Kandil günlerinde olabilir, cuma günlerinde olabilir, Kastamonu’da bir sürü camilerimiz var; inanç turizmi anlamında Kastamonu’yu gezdireceğiz. Sonrasında da fırsat bulursak amacımız Çanakkale’ye gitmek, oradaki şehitlerimizi yâd etmek..”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu