Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maher Zain'in klip için tercihi İstanbul oldu
Lübnan kökenli İsveçli şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çalışması için İstanbul'daydı. Kız Kulesi, Sultanahmet Camii ve Galata Kulesi gibi tarihi mekanlarda çekim yapıldı.
Şarkılarını 6 dilde söylemesiyle ün yapan Maher Zain, Müslümanların sesi olmaya çalışıyor.
Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, son albümündeki “Huwa Ahmedun” parçasının klibini 4 farklı ülkede çekmek için yollara düştü.
12 Mayıs’ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak
Zain, Mısır, Tunus ve Beyrut’tan sonra rotasını Türkiye’ye çevirdi. Klip için İstanbul’un tarihi mekanları seçildi.
Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Ortaköy, Galata Kulesi ve Galata Köprüsü’nde, 23 kişilik ekiple çekimler yapıldı.
Parçanın klibi, 12 Mayıs’ta tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
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