Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Pendik ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik İstanbul
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