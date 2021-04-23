Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Piyasaya sahte para sürenler yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Denizli ve Aydın'da piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 2 kişi tutuklandı. Operasyonda, 50 euroluk sahte 17 banknot ele geçirildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi Denizli'de, 1 şüpheliyi de Aydın'da gözaltına aldı. Operasyonda, 50 euroluk sahte 17 banknot ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların, akaryakıt istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 eurolarla alış veriş yaptıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte Para Dolandırıcılık
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