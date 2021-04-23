Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da turuncu dereden sonra bu kez de gri dere
İstanbul Avcılar'da turuncu akan ve tedirginliğe sebep olan derede inceleme yapıldı, bölgeden numune alındı. Turuncu dere tedirginliği sürerken Esenyurt'taki Haramidere de gri akmaya başladı.
Günlerce turuncu aktı, kötü koku yayıldıkça yayıldı.
İstanbul'da Başakşehir'den Avcılar'a kadar uzanan deredeki renk değişimi ekipleri harekete geçirdi.
Kirlilikle alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ekip dereyi incelemeye gitti ve numune alarak kirliliğin kaynağına ulaşmaya çalışacak
Renk değişiminin atıklar sebebiyle olduğu iddia ediliyor
Avcılar'da turuncu dere tedirginliği yaşanırken Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere gri akmaya başladı.
Dere kenarındaki kanaldan ise siyah bir sıvı suya karıştı.
Çevre sakinleri tedirgin. Renk değişikliği sebebinin dereye bırakılan atıklar olduğu öne sürülüyor.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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