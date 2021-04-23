Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 59 evde karantina uygulamasına başlandı.

Karantina başlatılan evlere giriş ve çıkışlar kapatıldı.