Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 59 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 59 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 59 evde karantina uygulamasına başlandı.
Karantina başlatılan evlere giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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