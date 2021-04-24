Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.53'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 8,8 kilometre olduğu belirtildi.
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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