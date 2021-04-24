Çanakkale Şehitler Abidesi, bir ulusun birlik ruhunu ve kahramanlık destanını simgeliyor. Abidenin hemen karşısındaki alanda, sembolik şehitlikler de bulunuyor.

Çanakkale Destanı'na layık bir şehitlik yapılması için 2005 yılında harekete geçildi. Abidenin restorasyonuyla birlikte Türk Bahçesi oluşturuldu. Burada inşa edilen simgesel şehitlik, 18 Mart 2007'de törenle açıldı.

Eğitimini yarıda bırakanlar, ailesini arkasında bırakanlar...Vatan uğruna şehit oldular, o şehitler anısına 1650 mezar bulunuyor. 59 bin 400 şehidin künyesi 8 milimetrelik camların üzerine tek tek kazındı. Her birinin fonu bayrakla bezendi.

"Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için mitlere ihtiyacımız yok"

Restorasyonla birlikte Abide ve Türk Bahçesi'ne yeni yollarla ulaşım kolaylaştı. Bölgeye yıllık ziyaretçi sayısı, 100 binlerden 3 milyonun üzerine çıktı.

18 Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Dr. Barış Borlat, "Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için bizim mitlere, anlamı olmayan şeylere ihtiyacımız yok. Cephenin sadece kendi içerisindeki gerçekliğine bakılsa bile bu zaferin ne kadar büyük olduğu görülecektir" diyor.

[Fotoğraf: AA]

Her biri "Çanakkale Ruhu"nu anlatıyor

Zaferin sırrı aslında mezar taşlarında gizli. Memleketin dört bir yanından vatan savunmasına gelen askerler Çanakkale'de yatıyor. Aralarında 14-15 yaşında olanlar bile var. Onların isimlerini yad eden Türk Şehitliği, Abide'yi tamamlayan görkemli bir eser konumunda.

Sadece Abide'deki Yaralı Asker Anıtı, Mustafa Kemal Çanakkale’de Anıtı ve Türk bahçesi değil, tarihi alanda toplam 55 Türk şehitliği ve anıtı var. Her biri "Çanakkale Ruhu"nu anlatıyor.

Tarihi alandaki yadigarlar, Çanakkale'nin niye geçilmez olduğunu, gerektiğinde Türk milletinin vatanı için nasıl mücadele edeceğini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Edebali Koçdemir