Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 05:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'den lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Afgan ve Somali uyruklu 14'ü çocuk toplam 40 kişi Dikili Körfezi'nde yakalandı.
Sahil Güvenlik binası iskelesine götürülen göçmenlerin kimlik tespiti yapıldı.
Daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.
İşlemleri tamamlanan göçmenler İzmir Göç Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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