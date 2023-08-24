Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı

Ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlaya giden 2 yaşındaki Yamaç Metin, Harmanören köyündeki tarım arazisinde bulunan su sondaj kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinasıyla kuyunun yan tarafını kazarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğa ulaştı. Kurtarılan Metin, alkışlar arasında teslim edildiği sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.