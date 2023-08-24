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Türkiye
AA 24.08.2023 00:46

Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı

Isparta'nın Atabey ilçesinde 2 yaşındaki çocuk su sondaj kuyusuna düştü. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı

Ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlaya giden 2 yaşındaki Yamaç Metin, Harmanören köyündeki tarım arazisinde bulunan su sondaj kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, iş makinasıyla kuyunun yan tarafını kazarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğa ulaştı. Kurtarılan Metin, alkışlar arasında teslim edildiği sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Isparta Sondaj
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