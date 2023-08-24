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Türkiye
AA 24.08.2023 00:09

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkiindeki makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Eceabat, Gelibolu ve Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait itfaiye ve mikserler ile çevre köylerde bulunan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek sağlandı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanları ile Eceabat Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü de koordineli olarak ekipleri yönetti.

Alevlerin yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.

20 hektara yakın makilik alan zarar gördü

Bölgede 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yangına, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilmesi sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın yol açtığı tespit edildi.

Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan tarla sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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