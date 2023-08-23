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Türkiye
AA 23.08.2023 22:36

Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

 "2 köy daha boşaltıldı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, "Bugün dünden daha iyi durumdayız. Hem nem hem sıcaklık itibarıyla tüm koşullar lehimize devam ediyor" dedi.

9 köyün boşaltıldığını ve  bunlara 2 köy daha ilave edildiğini söyleyen Yumaklı, Çanakkale - Çan karayolunun da hala trafiğe kapalı olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı: Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor
Bakan Yumaklı: Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor

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Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
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