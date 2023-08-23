Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

"2 köy daha boşaltıldı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, "Bugün dünden daha iyi durumdayız. Hem nem hem sıcaklık itibarıyla tüm koşullar lehimize devam ediyor" dedi.

9 köyün boşaltıldığını ve bunlara 2 köy daha ilave edildiğini söyleyen Yumaklı, Çanakkale - Çan karayolunun da hala trafiğe kapalı olduğunu ifade etti.