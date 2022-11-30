Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Isparta'da önce tabelaya sonra ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
21 yaşındaki Mustafa Kaya'nın kullandığı otomobil, İstanbul Caddesi Çünür Kavşağı mevkisinde önce yol kenarındaki tabelaya, ardından ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kaya ile beraberindeki Burcu Karataş yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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