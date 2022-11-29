Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk lirasını yırtan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Sosyal medyada Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'ye yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, şahısların yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Türk Lirası Emniyet Genel Müdürlüğü
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