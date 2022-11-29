İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da terörün finans kaynağının kurutulduğu belirtildi.

Buna göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit J.Uzm.Onb. İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında, Lice kırsalında önceden tespit edilen 3 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetleri yapıldı.

Aramalarda, 547 kilogram toz esrar ve 24 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finansman sağlaması engellendi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.