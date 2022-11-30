Mahmutbey Caddesi'nde, Sultangazi istikametine giden hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki hafriyat yola dağılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı.

Devrilen kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.