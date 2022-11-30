Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Caddesi, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapatıldı.
Mahmutbey Caddesi'nde, Sultangazi istikametine giden hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki hafriyat yola dağılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı.
Devrilen kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
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