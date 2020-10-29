Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı.
Hasan Çayır yönetimindeki midibüsle Ayhan Aydın idaresindeki otomobil, Yalvaç-Şarkikaraağaç karayolu Özgüney mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında kalan Havva Ece hayatını kaybetti.
Yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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