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Şanlıurfa'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Şeyhmus Demir yönetimindeki tır, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Güney Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Güney Az'a çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Az, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Sürücü Demir, polis tarafından gözaltına alındı.
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