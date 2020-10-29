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Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı.
Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 18:38
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