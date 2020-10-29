Artova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Mertekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.