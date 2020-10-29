Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Artova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Mertekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:52
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