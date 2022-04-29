Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir depoda yangın
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Isparta'da N.E.'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 20 ekip ve iş makinesiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın yerine gelerek incelemede bulundu.
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