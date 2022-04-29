Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Ankara'da Y.M.D.'nin kullandığı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı, daha sonra yön levhasına çarparak durdu.
Kazada S.Ç. idaresindeki otomobil ters döndü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Y.M.D., S.Ç. ve Y.S., hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Ankara Trafik Trafik Kazası
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