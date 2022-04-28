Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uçak seferlerine sis engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Trabzon'da akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Etiketler: Trabzon Hava Yolu THY Hava Durumu
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