Trabzon'da akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.