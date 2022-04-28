Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü.
Tavan üstü düşen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Trafik Kazası
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