Özkan Ö'nün kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpıştı.

Araçlar çaya düştü

Araçlar çarpışmanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.

Sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö'nün kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Kamil Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

2 kişi kayboldu

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp sağlık personelinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan anne Sevinç ve baba Kamil Bulut'u da arama çalışmaları sürüyor.