İki otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle Oltu Çayı'na düştü.

Aynı araçtaki iki kişinin kendi imkanlarıyla çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin iş bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Suya kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.