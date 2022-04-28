Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ardahan DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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