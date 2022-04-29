Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada alevler tırın yanında bulunan müstakil evin çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

Tır ve evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.