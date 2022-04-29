Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 01:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki tırda çıkan yangın eve sıçradı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de park halindeki tırda çıkan yangın yakında bulunan tek katlı evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada alevler tırın yanında bulunan müstakil evin çatısına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.
Tır ve evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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