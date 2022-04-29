Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan kadın ile kocasını arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Ekipler, arama çalışmasına sabah erken saatlerde devam edecek.