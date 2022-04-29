Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da suya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sabah sürecek
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah devam edilecek.
Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan kadın ile kocasını arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Ekipler, arama çalışmasına sabah erken saatlerde devam edecek.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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