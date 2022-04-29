Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda; 230 kilo kaçak tütün ve binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Menemen ilçesinde Asayiş Büro ekiplerince bir süredir takibi yapılan kaçak tütün-bandrolsüz sigara satışı ve imalatına yönelik çalışmalar dahilinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 230 kilo kaçak tütün, 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 adet sigara sarma makinesi ve bir tüfek ele geçirildi.
Operasyonda F.T., K.T. ve R.T. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Tütün Sigara Kaçakçılık
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