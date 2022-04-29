İzmir’in Menemen ilçesinde Asayiş Büro ekiplerince bir süredir takibi yapılan kaçak tütün-bandrolsüz sigara satışı ve imalatına yönelik çalışmalar dahilinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 230 kilo kaçak tütün, 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 adet sigara sarma makinesi ve bir tüfek ele geçirildi.

Operasyonda F.T., K.T. ve R.T. gözaltına alındı.