Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Isparta'da N.E.'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın yerine gelerek incelemede bulundu.
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