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Türkiye
İHA 17.08.2023 16:28

Isparta'da bir aileye ait ev ve depodan 7 kamyon çöp çıktı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp boşaltıldı. Aileye ait aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposundan da 5 kamyon çöp çıktı.

Isparta'da bir aileye ait ev ve depodan 7 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: İHA]

Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile,  sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı.

Binada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin’e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.

Yaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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