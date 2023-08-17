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Türkiye
AA 17.08.2023 16:08

Elektrik direğinde akıma kapılan leylekler öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğine konan 50 leylek akıma kapılarak öldü.

Elektrik direğinde akıma kapılan leylekler öldü

Göbel Kaplıcaları mevkisinde elektrik direklerinin altında ölmüş leylekleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik alandaki orta gerilim hattında akıma kapıldığı belirlenen 50 leyleğin ölüsünü buldu. 

Elektrik direğinde akıma kapılan leylekler öldü

Yaralı bir leylek ise tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Olay nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.

Veteriner hekim Mustafa Sevilmiş, yaralı leyleğe ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, "Sonbaharın yaklaşmasıyla göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda mola verdikleri sırada elektrik akımına kapıldığını tahmin ediyoruz." dedi.

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