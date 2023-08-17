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Türkiye
İHA 17.08.2023 15:46

Manisa'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen boş yakıt tankerine çarptı. Kazada 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi.

Hacı G.'nin kullandığı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen, Kudret Ç. yönetimindeki yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tankerin boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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