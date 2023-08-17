Manisa'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi.

Hacı G.'nin kullandığı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen, Kudret Ç. yönetimindeki yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tankerin boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Hacı G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.