Isparta'da 4 katlı otelde yangın

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin ikinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.