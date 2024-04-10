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Türkiye
İHA 10.04.2024 14:32

Isparta'da 4 katlı otelde yangın

Isparta’da bulunan 4 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilenirken, otelde hasar meydana geldi.

Isparta'da 4 katlı otelde yangın

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin ikinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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