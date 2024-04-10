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Türkiye
AA 10.04.2024 14:12

Kapadokya 4 ayda 531 bin 607 turist ağırladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da ilk 3 aylık verilere göre, geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayısının bu yılın ilk üç ayında 531 bine yükseldiğini söyledi.

Kapadokya 4 ayda 531 bin 607 turist ağırladı

Nevşehir'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Fidan, gazetecilere, turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fidan, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi mekanları ile tanınan Kapadokya'da turizm hareketliliğinin 12 ay boyunca sürdüğünü, bayram tatili dolayısıyla günde yaklaşık 50 bin kişinin konakladığını söyledi.

"Günde yaklaşık 50 bin kişi mnisafir kapasitemiz var"

Kapadokya'da yıl sonuna kadar 5 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanacağının beklendiğini dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyoruz ki bayram tatili dolayısıyla tesislerimizde yüzde 100'e yakın doluluk var. İlk üç aylık verilere baktığımızda geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayımız, bu yılın ilk üç ayında 531 bine çıkmış durumda. Kapadokya sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi, mimarisi, gastronomisi ve yaşam kültürüyle gezilmeyi hak eden bir bölge. Burayı görmemiş olanları bölgemize davet ediyoruz. Bu yılın turizm sektörü açısından güzel bir yıl olacağını görüyoruz. Günde yaklaşık 50 bin kişi misafir edecek kapasitemiz var."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Göreme Açık Hava Müzesi 154 bin 846, Zelve Ören Yeri 149 bin 25, Kaymaklı Yeraltı Şehri de 90 bin 590 ziyaretçi ile en çok turist ağırlanan merkezler oldu.

Kapadokya'daki turizm merkezlerini geçen yılın aynı döneminde 441 bin 834 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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Nevşehir Turizm Kapadokya
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