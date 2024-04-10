Antalya'da servis ve otomobil çarpıştı: 29 yaralı

Antalya'nın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana gelen kaza, Yusuf Kaya'nın kullandığı otel servisi ile Atalay Doğan'ın otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Otomobilin otel servisine çarpması sonucu, servis yan yatarak 50 metre sürüklendi. Kazada servis sürücüsü ve 28 otel personeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.