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Türkiye
İHA 10.04.2024 14:08

Antalya'da servis ve otomobil çarpıştı: 29 yaralı

Antalya'nın Çolaklı Mahallesi'nde bir otel servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı.

Antalya'nın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana gelen kaza, Yusuf Kaya'nın kullandığı otel servisi ile Atalay Doğan'ın otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Otomobilin otel servisine çarpması sonucu, servis yan yatarak 50 metre sürüklendi. Kazada servis sürücüsü ve 28 otel personeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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