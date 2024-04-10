Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2024 13:32

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü kentte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.

Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

ETİKETLER
Antalya Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Van'da çalışma yürütülen mezra yoluna çığ düştü
14:13
Kapadokya 4 ayda 531 bin 607 turist ağırladı
14:09
Karabük'te heyelan: Yol ulaşıma kapandı
14:13
Antalya'da servis ve otomobil çarpıştı: 29 yaralı
14:04
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
13:30
Evlat nöbeti bayramda da sürüyor
Japon Parkında ilkbahar renkleri
Japon Parkında ilkbahar renkleri
FOTO FOKUS
İnegöl'de 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
İnegöl'de 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ