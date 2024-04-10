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Türkiye
İHA 10.04.2024 12:44

Eyüpsultan'da dilenci kadının üzerinden 23 bin lira çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden yaklaşık 23 bin TL çıktı.

Eyüpsultan'da dilenci kadının üzerinden 23 bin lira çıktı

Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü.

Burada yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin edildiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

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