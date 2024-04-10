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Türkiye
AA 10.04.2024 12:15

Hakkari’de heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Hakkari’de farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Hakkari’de heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sonucu Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesi, Çanaklı köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.

Söz konusu noktalarda gece boyunca çalışma yürüten Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, Hakkari-Van kara yolunu tek şeritten ulaşıma açtı.

Geçişlerin kontrollü sağlandığı yolda ekipler, kalan toprak yığını ve taşları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Van kara yolunda 3 noktada heyelan
Hakkari-Van kara yolunda 3 noktada heyelan

Gupsi mevkiindeki TOKİ konutları yakınında da oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova kara yolundaki çöplük mevkiinde de gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yolda biriken toprak yığınını temizledi.

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Hakkari Van Heyelan Sağanak
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