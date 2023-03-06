İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle yükselen ve sahil şeridiyle yolların bir kısmını kaplayan deniz suyu çekilmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece geç saatlerde Hatay'da fırtına etkili olmaya başladı.
İskenderun'da fırtına nedeniyle denizde yükselme meydana geldi. Balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde baskınlar oluştu.
Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Bulvarı su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.
Deniz suyu çekilmeye başladı
Gece su altında kalan Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimlerinde deniz suyu çekilirken, Anıt Meydanı'nda ve sahil bandında su birikintileri bulunuyor. Öte yandan ilçede lodosun etkisi sürüyor.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, su yükselmesinin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle kentte etkili olan lodostan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.
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