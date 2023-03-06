Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de mercek bulutu görüldü
[Fotograf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.
Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.
Orografik bir olayın sonucu olan fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu ifade edildi.
Etiketler: Hakkari
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