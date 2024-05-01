Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı

Kaza sabah saatlerinde Toroslar ilçesinde A.D. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil yayalara ve ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Kazada ağaç devrildi, ardından takla atan otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.