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Türkiye
İHA 01.05.2024 14:36

Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı

Mersin'de kırmızı ışıkta geçen bir araç önce yayaya çarptı ardından ağaca çarparak takla attı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza sabah saatlerinde Toroslar ilçesinde A.D. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil yayalara ve ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Kazada ağaç devrildi, ardından takla atan otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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