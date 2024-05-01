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Türkiye
AA 01.05.2024 13:18

3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

Denizli merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Sosyal medya ve internet sitelerine kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ATV ilanları veren şüphelilerin, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapattığı, bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Denizli, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli Dolandırıcılık
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