Kastamonu’nun Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak aşağı düştü.
Son anda kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kaçtı. Çevredeki işçilerin uyarısıyla uzaklaşan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
İşçilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyük bir faciadan dönülen olayda, kolonda ve vinçte hasar oluştu.
Kaynak: İHA