Kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli bir mola yeri.

100’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor Akgöl Sazlığı.

Son günlerde ise ismi obruk oluşumuyla anılıyor.

Obruklardan ilki 40 metre çapında, 10 metre derinliğinde. Diğeri ise 6 metre çapında ve 5 metre derinliğinde. Obruklar kısa sürede suyla doldu.

Obruk oluşumuna komşu ilçe Karapınar'da sıklıkla rastlansa da bölge için bu durum çok yeni. Çevrede tedirginlik hakim.

Bölgede yaşayanlar, sazlık suyu ve yer altı su seviyesinin her yıl düştüğünü dile getiriyor.

Kaynak: TRT Haber