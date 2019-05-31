Kahramanmaraş'ta fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, çörek teslim etmeye gittiği sırada çantasındaki 17 bin 500 lirayı marketin yakınlarında düşürdü.
15 yaşındaki Suriyeli Bilal Alisa, yerdeki parayı buldu, hiç düşünmeden sahibini aramaya başladı. Bulamayınca, markete telefon numarasını bıraktı.
Parayı düşürdüğünü fark eden Gökçe Dayıoğlu, marketi aradı.
Müjdeli haberi alan iş kadını, markete giderek Bilal Alisa'dan parasını teslim aldı.
Kızılaydan gencin eğitimine destek
Kızılay, Suriyeli genci ve Gökçe Dayıoğlu'nu iftar programında buluşturdu.
Ülkesindeki savaş sebebi ile eğitimine ara vermek zorunda kalan Suriyeli gence, Türk Kızılayı da bu konuda destek olacak.
Kaynak: TRT Haber